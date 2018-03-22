«Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения на выборах Президента РФ в 2018 году

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). «Ростелеком» подвел итоги проведения видеонаблюдения и видеотрансляции на выборах Президента РФ, которые прошли во всех регионах России 18 марта 2018 года.

«Ростелеком» обеспечивал видеонаблюдение и функционирование портала трансляции по поручению Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Для организации видеонаблюдения специалисты компании установили камеры в помещениях более чем 46 тыс. участковых и территориальных избирательных комиссий.

«Ростелеком» запустил портал нашвыбор2018.рф, с помощью которого жители из любых регионов России могли наблюдать за ходом выборов, начиная с 23.00 17 марта по московскому времени. В отличие от выборов 2012 года, в этом году трансляция велась в онлайн-режиме со всех избирательных участков, оборудованных системой видеонаблюдения.

Всего в период с 23.00 17 марта 2018 года по московскому времени до окончания подсчета голосов в самых западных регионах России видео на портале трансляций посмотрели более 2 млн жителей страны, в Приволжском федеральном округе порталом видеонаблюдения воспользовались более 450 тыс. человек. Для просмотра видео пользователям не требовалась регистрация, достаточно было выбрать нужный участок и открыть окно трансляции с помощью стандартного медиаплеера. В моменты пиковой нагрузки портал нашвыбор2018.рф обслуживал до 331 тыс. пользователей одновременно. Общее время трансляции на портал составило 1,2 млн часов.

Для обеспечения поддержки всех пользователей портала нашвыбор2018.рф, включая представителей УИК и ТИК, компания предоставила интеллектуальный номер 8 (800) 301-00-55. За время работы системы видеонаблюдения на телефон горячей линии позвонили почти 12 тыс. пользователей. Дополнительно авторизовавшись с помощью учетной записи портала госуслуг, пользователи могли отправить обращения в службу технической поддержки прямо с портала трансляций. За время работы портала в «Ростелеком» поступило более 2 тыс. таких писем.

При реализации проекта видеонаблюдения на выборах Президента в 2018 году «Ростелеком» создал также служебный портал для мониторинга готовности и работоспособности средств видеонаблюдения, что позволило упростить контроль над ракурсами камер и дать возможность членам избирательных комиссий просматривать записи в течение дня голосования.

Впервые на мероприятии такого уровня компания использовала отечественное решение для мониторинга ресурсов и сервисов территориально-распределенной ИТ-инфраструктуры – программно-аппаратный комплекс «СКИТ».

Кроме того, в рамках проекта были расширены функциональные возможности подсистемы связи и передачи данных и подсистемы обеспечения безопасности информации регионального фрагмента системы ГАС «Выборы» по 32 субъектам Российской Федерации.

Для доставки видеосигнала с избирательных участков «Ростелеком» впервые в истории проекта использовал распределенную облачную платформу NGENIX. Она обеспечила возможность бесперебойного просмотра потокового видео в разных регионах страны и гарантировала информационную безопасность портала. В результате работы системы видеонаблюдения объем сохраненной в ЦОДах видеоинформации превысил 2,5 Пбайт.

В день голосования для решения любых внештатных ситуаций по всей стране на дежурство заступили около 2,5 тыс. универсальных оперативных бригад, сформированных из 14 тыс. штатных сотрудников «Ростелекома» и 14 тыс. сотрудников подрядных организаций. На дежурстве было задействовано более 2 тыс. единиц техники.

В декабре 2017 года Правительство РФ назначило «Ростелеком» единственным исполнителем по оказанию услуг по организации видеонаблюдения и трансляции изображения в сети Интернет на выборах Президента Российской Федерации в 2018 году.

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 12 месяцев 2017 года составила 305,3 млрд рублей, OIBDA достигла 97,0 млрд рублей (31,8 процента от выручки), чистая прибыль – 14,5 млрд рублей.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard&Poor’s – на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».