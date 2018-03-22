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В Автограде открылась выставка «Театр в главной роли»

22 марта 2018, 18:22 , Фото: mincult.tatarstan.ru

В Автограде открылась выставка «Театр в главной роли» В экспозиции представлена уникальная коллекция, связанная с историей ведущих театров Татарстана и жизнью именитых артистов.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Сегодня, 22 марта, в Историко-краеведческом музее Набережных Челнов открылась выставка «Театр в главной роли», сообщает Минкультуры РТ.

В экспозиции представлена уникальная коллекция, связанная с историей ведущих театров Татарстана и жизнью именитых артистов.

В открытии выставки приняли участие артисты театра имени Галиаскара Камала, а также представители челнинских театров. После завершения официальной части для посетителей была организована интерактивная экскурсия, которая дала им возможность полностью прочувствовать театральное закулисье.

Кроме этого, все могли примерить театральные костюмы и сделать памятное фото. Для маленьких гостей музея был организован мастер-класс с реквизитными куклами Набережночелнинского театра кукол. Маленькие театралы смогли вжиться в роль артистов-кукловодов.

 


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