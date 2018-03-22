В Автограде открылась выставка «Театр в главной роли»

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Сегодня, 22 марта, в Историко-краеведческом музее Набережных Челнов открылась выставка «Театр в главной роли», сообщает Минкультуры РТ.
В экспозиции представлена уникальная коллекция, связанная с историей ведущих театров Татарстана и жизнью именитых артистов.
В открытии выставки приняли участие артисты театра имени Галиаскара Камала, а также представители челнинских театров. После завершения официальной части для посетителей была организована интерактивная экскурсия, которая дала им возможность полностью прочувствовать театральное закулисье.
Кроме этого, все могли примерить театральные костюмы и сделать памятное фото. Для маленьких гостей музея был организован мастер-класс с реквизитными куклами Набережночелнинского театра кукол. Маленькие театралы смогли вжиться в роль артистов-кукловодов.