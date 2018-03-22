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Экологи призывают жителей Татарстана отключить свет 24 марта

22 марта 2018, 18:14

24 марта в республике будет отключена архитектурная подсветка музея-заповедника «Казанский Кремль» и Казанской Ратуши.
Казань поборется за звание «Столицы Часа Земли»
Татарстан присоединится к международной акции «Час Земли»
Казанский Кремль и мэрия столицы РТ примут участие в «Часе земли»
Акция «Час земли» пройдет в Казани 29 марта
В елабужских школах проходят экологические уроки

(Казань, 22 марта, «Татар-информ). Экологи призывают жителей Татарстана стать участниками международной акции «Час Земли — 2018» и отключить свет 24 марта в период с 20:30 до 21:30. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

Экологическая акция пройдет под лозунгом «Голосуй за природу». Чтобы поддержать нашу планету, необходимо выключить свет и другие электрические приборы на один час. Татарстанцы также могут помочь Казани получить звание «Столицы часа Земли». Для этого необходимо подтвердить свое участие на карте акции и пригласить своих друзей. Город-победитель будет определен 29 марта путем подсчета голосов с учетом общей численности населения.

Татарстан ежегодно принимает активное участие в природоохранном мероприятии «Час Земли». В 2017 году в результате акции удалось сэкономить 60 МВт мощности электроэнергии.

В 2018 году республика присоединится к экологической акции в десятый раз. В этот день будет отключена архитектурная подсветка музея-заповедника «Казанский Кремль», Казанской ратуши, зданий министерств и ведомств, а также администраций муниципальных районов РТ.

 


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