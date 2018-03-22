Экологи призывают жителей Татарстана отключить свет 24 марта

(Казань, 22 марта, «Татар-информ). Экологи призывают жителей Татарстана стать участниками международной акции «Час Земли — 2018» и отключить свет 24 марта в период с 20:30 до 21:30. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

Экологическая акция пройдет под лозунгом «Голосуй за природу». Чтобы поддержать нашу планету, необходимо выключить свет и другие электрические приборы на один час. Татарстанцы также могут помочь Казани получить звание «Столицы часа Земли». Для этого необходимо подтвердить свое участие на карте акции и пригласить своих друзей. Город-победитель будет определен 29 марта путем подсчета голосов с учетом общей численности населения.

Татарстан ежегодно принимает активное участие в природоохранном мероприятии «Час Земли». В 2017 году в результате акции удалось сэкономить 60 МВт мощности электроэнергии.

В 2018 году республика присоединится к экологической акции в десятый раз. В этот день будет отключена архитектурная подсветка музея-заповедника «Казанский Кремль», Казанской ратуши, зданий министерств и ведомств, а также администраций муниципальных районов РТ.