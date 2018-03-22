В Новошешминске построили еще два дома для детей-сирот

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В Новошешминском районе РТ построили еще два дома для детей-сирот, пишет районная газета «Шешминская новь».

Дома были построены по республиканской программе обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В них подано тепло, проведена горячая и холодная вода, подключен газ, свет. При доме имеется небольшая баня, а также сарай для хозяйственных нужд.

В дома заселятся Равиль Шайдуллин и Светлана Быкова. Они уже побывали в своем будущем жилье и высказали ряд замечаний строителям. Недочеты будут исправлены в ближайшее время.

Новоселов поздравил заместитель главы района Валентина Семеняк, а начальник отдела опеки и попечительства Миляуша Хоснуллина объяснила, как оформить документы на жилье.