Советский суд Казани избирает меру пресечения для замглавы судебных приставов Татарстана

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Советский районный суд Казани приступил к рассмотрению ходатайства следователей об аресте заместителя главы УФССП по РТ Сергея Плющего. Против него возбуждено второе уголовное дело, вновь по статье «Превышение должностных полномочий».

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили, что в 2015 году, когда Плющий занимал пост начальника Советского РОСП, он дал указания подчиненному судебному приставу на снятие запрета на совершение регистрационных действий в отношении квартиры должника, что позволило хоязину квартиры продать ее.

В августе 2017 года Верховный суд РТ истребовал квартиру из владения. Жилплощадь забрали у добросовестного покупателя, 2,5 млн рублей ему не выплатили.

В Вахитовском районном суде Казани уже рассматривается одно уголовное дело против Плющего. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. С июня 2012 по май 2016 года Плющий занимал пост начальника Советского районного отдела судебных приставов. По версии следствия, он дал указание своим подчиненным прекратить производство по взысканию пеней за страховые взносы – всего 49 исполнительных листов, связанных с ПФР, на суммы от 100 рублей до 40 тысяч.

Позиция обвинения такова – Плющий сделал это, чтобы завысить показатели отдела и получить премию. В результате Пенсионному фонду России был причинен ущерб в полмиллиона рублей.