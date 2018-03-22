Пляжи, скверы, и парки Татарстана расчистят от зимнего мусора

(Казань, 22 марта, «Татар-информ). Пляжи, скверы, и парки Татарстана скоро расчистят от зимнего мусора. Санитарно-экологический двухмесячник в Татарстане стартует 1 апреля. Совещания по вопросам подготовки к двухмесячнику прошли сегодня в двух городах Татарстана — Набережных Челнах и Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Наша задача — общими усилиями добиться приведения территорий районов в надлежащее санитарное и экологического состояние», — подчеркнул заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ — главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Фаяз Шакиров на встречах с коллегами.

Санитарно-экологический двухмесячник в Татарстане стартует через полторы недели. Это время, когда все природоохранные ведомства республики переходят на усиленный режим работы. За два месяца города и районы республики должны быть приведены в состояние, отвечающее требованиям экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности.

На совещаниях экологи обсудили мероприятия по очистке пляжей, скверов, парков, детских площадок, продовольственных и вещевых рынков, мест массового отдыха населения, баз отдыха, садоводческих обществ и гаражных кооперативов, территорий частного жилого сектора и других.

