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Исполнитель роли Супермена сбрил самые дорогие усы в истории кино

22 марта 2018, 17:16

«Усы сбриты, но не забыты», — поставил хештег Кавилл.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Голливудский актер Генри Кавилл, сыгравший роль Супермена, сбрил «самые дорогие усы в истории кино», пишет «Газета.Ру».

Накладка с усами случилась из-за того, что актера пригласили сниматься в киноленту «Лига справедливости» в дополнение к основным съемкам актера, который сейчас работает над проектом «Миссия невыполнима: Последствия». В этом фильме у Кавилла обязательно должны быть усы.

Студии не смогли договориться, и поэтому усы Супермена «стерли» на стадии постпроизводства. Но этот дорогой спецэффект вышел не очень удачным, что стало поводом для фотожаб и мемов.

В итоге Кавиллу разрешили побриться. Этому событию он посвятил целый пост в Instagram`e: «Усы сбриты, но не забыты», — поставил хештег Кавилл.

 

#ShavedButNotForgotten

Публикация от Henry Cavill (@henrycavill)


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