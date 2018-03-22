Исполнитель роли Супермена сбрил самые дорогие усы в истории кино

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Голливудский актер Генри Кавилл, сыгравший роль Супермена, сбрил «самые дорогие усы в истории кино», пишет «Газета.Ру».



Накладка с усами случилась из-за того, что актера пригласили сниматься в киноленту «Лига справедливости» в дополнение к основным съемкам актера, который сейчас работает над проектом «Миссия невыполнима: Последствия». В этом фильме у Кавилла обязательно должны быть усы.



Студии не смогли договориться, и поэтому усы Супермена «стерли» на стадии постпроизводства. Но этот дорогой спецэффект вышел не очень удачным, что стало поводом для фотожаб и мемов.

В итоге Кавиллу разрешили побриться. Этому событию он посвятил целый пост в Instagram`e: «Усы сбриты, но не забыты», — поставил хештег Кавилл.