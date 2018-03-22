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Hi-Tech

В «Сколково» стала доступна сеть 5G

22 марта 2018, 20:26

Опытная зона даст возможность понять перспективы новых технологий связи на основе 5G.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Гульназ Ойкина). Фонд развития «Сколково», компания «Ростелеком» и корпорация Nokia запустили передовую в России экспериментальную зону сети нового поколения 5G, пишут «Известия».

На открытии были продемонстрированы технические возможности для обеспечения высокой скорости передачи данных, а также, пропускной способности и ультранизкого времени задержки (ping).

Опытная зона даст возможность понять перспективы новых технологий связи на основе 5G. Предполагается, что стандарт 5G станет одной из важных технологий для цифровой экономики и будет активно задействован в таких направлениях как интернет вещей, умный город, умное производство, умный дом, умный транспорт.


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