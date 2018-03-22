(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Звания «Заслуженный артист Республики Татарстан» удостоились четыре деятеля искусства. Соответствующий указ под 20 марта подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов.
За вклад в развитие музыкального искусства отмечен артист Государственного оркестра народных инструментов РТ Родик Васильев. За вклад в развитие театрального искусства были отмечены сразу трое артистов: актер Нижнекамского государственного татарского драматического театра им. Т. А. Миннуллина Наил Сайфутдинов, артистка балета Казанской городской филармонии Национального культурного центра «Казань» Гульнара Гимаева и актер-кукловод Татарского государственного театра кукол «Экият» Дилюс Хузяхметов.