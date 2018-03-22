Девочка из Волоколамска стала интернет-мемом после жеста в адрес губернатора

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В интернете набирает популярность видео с девочкой, которая во время встречи губернатора Московской области Андрея Воробьева с жителями Волоколамска, сделала в его сторону угрожающие жесты. Об этом сообщает РБК.

Жест губернатору Подмосковья был «криком души ребенка», отметила мать школьницы из Волоколамска Татьяна Лозова. По ее словам, девочка видит, что вопрос с выбросами свалочного газа на полигоне никак не решается. Школьница хотела, чтобы ее заметили, добавила мать девочки.

После того как видео разошлось в Сети, в адрес девочки поступали как одобряющие высказывания, так и негативные. Есть те, кто нелицеприятно высказываются о девочке, говорят, что в нее вселился дьявол и прочее, рассказала мать школьницы.

Случай, запечатленный на видео, произошел 21 марта в Волоколамске, куда губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл на встречу с местными жителями, устроившими акцию протеста. Собравшиеся требовали от губернатора закрыть свалку. В это время рядом с главой региона стояла маленькая девочка, которая угрожающе проводила ребром ладони по горлу.