Казанские полицейские рассказали, как не стать жертвой карманников и защитить свое авто от краж

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Начальник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска и и.о. начальника отделения по раскрытию карманных краж рассказали о том, как не стать жертвой карманников и защитить автомобиль от краж.

В Управлении МВД России по Казани состоялась пресс-конференция на тему «Профилактика и раскрытие имущественных преступлений».

Преступления против собственности – наиболее распространенный вид общественно опасных деяний. К их числу относятся и ограбления авто. Преступники похищают регистраторы, деньги, антирадары, магнитолы и прочие ценности, находящиеся в салоне. При этом они портят замки, бьют стекла, тем самым причиняя ущерб, куда более значимый, нежели кража.

По статистике, кражи из авто составляют около 15 процентов всех краж по городу. За последние два месяца в Казани зарегистрировано 140 подобных преступлений.

Чтобы не стать жертвой автоворов, правоохранители советуют не оставлять в машине ценные вещи, которые могут привлечь внимание злоумышленников. Если все же вы оставляете в салоне вещи, то есть смысл сделать на них какую-то пометку, чтобы полицейским в дальнейшем было проще их идентифицировать.

Карманные кражи были и остаются одними из самых распространённых видов имущественных преступлений. Для того чтобы сберечь имущество от карманника, при передвижении в общественном транспорте стоит прятать ценные вещи во внутренние карманы верхней одежды или в передние карманы брюк. Сумки следует держать перед собой в закрытом виде и не оставлять их в тележках или примерочных в общественных местах.