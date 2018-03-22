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Приуроченные к Году Льва Толстого мероприятия в Татарстане стартуют в апреле

22 марта 2018, 17:09 , Фото: tatarstan.ru

Приуроченные к Году Льва Толстого мероприятия в Татарстане стартуют в апреле Заседание оргкомитета серии торжественных мероприятий в память об великом русском писателе состоялось в Доме Правительства РТ.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Мероприятия, приуроченные к Году Льва Толстого, которым в Татарстане объявлен 2018-й, стартуют в апреле. Об этом рассказал министр образования и науки республики Рафис Бурганов, выступая на заседании оргкомитета серии торжественных мероприятий в память об великом русском писателе в Доме Правительства РТ.

Как сообщает пресс-служба главы республики, заседание провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Он, в частности, напомнил, что указ об объявлении 2018-го Годом Льва Толстого подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов 21 сентября 2017-го.

Премьер также сообщил, что по итогам прошедшего заседания попечительского совета Казанского (Приволжского) федерального университета подготовлен проект об утверждении премии имени Льва Толстого в области литературы, культуры, литературоведения.

Бурганов же заметил, что уже проработан вопрос об учреждении премии в двух номинациях, определено денежное вознаграждение для лауреатов.


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