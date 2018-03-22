Приуроченные к Году Льва Толстого мероприятия в Татарстане стартуют в апреле

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Мероприятия, приуроченные к Году Льва Толстого, которым в Татарстане объявлен 2018-й, стартуют в апреле. Об этом рассказал министр образования и науки республики Рафис Бурганов, выступая на заседании оргкомитета серии торжественных мероприятий в память об великом русском писателе в Доме Правительства РТ.

Как сообщает пресс-служба главы республики, заседание провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Он, в частности, напомнил, что указ об объявлении 2018-го Годом Льва Толстого подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов 21 сентября 2017-го.

Премьер также сообщил, что по итогам прошедшего заседания попечительского совета Казанского (Приволжского) федерального университета подготовлен проект об утверждении премии имени Льва Толстого в области литературы, культуры, литературоведения.

Бурганов же заметил, что уже проработан вопрос об учреждении премии в двух номинациях, определено денежное вознаграждение для лауреатов.