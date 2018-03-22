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Николь Кидман и Кит Урбан разводятся после 12 лет брака

22 марта 2018, 16:59

Основная причина развода – усталость звезд от претензий друг к другу.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Голливудская актриса Николь Кидман и музыкант Кит Урбан разводятся после 12 лет брака, пишут «Дни.Ру».

Паре, которая считалась одной из самых крепких в Голливуде, не помог даже семейный психолог. Основная причина развода – усталость звезд от претензий друг к другу.

Кит Урбан постоянно жаловался на жесткий контроль со стороны своей дорогой половины, Кидман подозревает мужа в романе с молодой певицей. Николь Кидман в свою очередь выражает недовольство по поводу наркозависимости супруга. Несколько раз ему приходилось проходить реабилитацию в клиниках.

В браке у пары родилось двое дочерей – в 2007 году родилась Сандэй, в 2009 году от суррогатной матери появилась Фэйт. Также у актрисы есть дочь и сын, усыновленных в браке с Томом Крузом.

 

Публикация от Nicole Kidman World (@nicolekidmanfci)


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