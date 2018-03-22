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Экономика и финансы

«М.Видео» купит «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей

22 марта 2018, 17:18

Для покупки «Эльдорадо» «М.Видео Менеджмент» привлечет кредит размером до 40 млрд рублей.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Компания «М.Видео» купит «Эльдорадо», сумма сделки при этом составит до 45,5 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Сделка будет одобрена на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 13 апреля. Планируется, что она будет завершена в течение второго квартала 2018 года. Реорганизацию закончат к началу следующего года.

Для покупки «Эльдорадо» «М.Видео Менеджмент» привлечет кредит размером до 40 млрд рублей.

Объединенной компанией будут управлять президент «М.Видео» Александр Тынкован совместно с исполнительным директором Энрике Фернандесом.


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