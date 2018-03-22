Нижегородская полиция проверит аэропорт «Стригино» после обнаружения НЛО

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Правоохранители проверят информацию о том, что над нижегородским аэропортом «Стригино» были замечены НЛО, сообщает NewsNN.ru.

По данным издания, сегодня утром в популярном мессенджере был опубликован рапорт о получении данного сообщения. В нем указано, что в минувший вторник вечером в полицию заявили о том, что над аэропортом в сторону леса пролетают три НЛО.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Нижнему Новгороду подтвердил, что такое заявление действительно поступало. Он также добавил, что подобные сообщения в полицию поступают достаточно часто.

«Мы все равно должны их проверять, несмотря на то, что они очень необычны. Процессуальная проверка по данному факту проводится. В течение трех дней, я думаю, эта информация не подтвердится. Соответственно, будет отказано в возбуждении уголовного дела», – заключил полицейский.