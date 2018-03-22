В России создадут рабочую группу по развитию производства пищевых добавок

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В России создадут рабочую группу по развитию производства пищевых ингредиентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания приказ Минсельхоза РФ.

Согласно документу, рабочая группа будет разрабатывать меры по стимулированию производства консервантов — в частности, будет рассмотрена возможность государственной поддержки отрасли.

В настоящее время около 90 процентов используемых пищевых добавок в России импортируется. В стране производят лишь 40 наименований пищевых добавок из 364 разрешенных. Стоимость поставляемых из-за рубежа пищевых ингредиентов оценивается в 2 млн долларов.

Пищевые добавки играют важную роль для пищевой промышленности, так как они входят в состав большинства продуктов питания из основного рациона жителей России.