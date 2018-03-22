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Общество, Здоровье и среда

Жители двух районов Татарстана обеспокоены состоянием водоемов

22 марта 2018, 17:50

Обо всех экологических нарушениях жители республики могут сообщать по шести каналам связи.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ). Раздельный сбор мусора и его утилизация, загрязнение водоемов — такие экологические вопросы волнуют жителей Алексеевского и Спасского районов Татарстана. Найти пути их решения попытался первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Рустем Камалов на выездных приемах граждан, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Отрадно, что вопросы состояния природных объектов не оставляют равнодушными наших граждан. Только прямое взаимодействие с населением позволяет эффективно их решать», — отметил Рустем Камалов.

Эксперт подчеркнул, что для оперативного реагирования экологических инспекторов на природоохранные нарушения работает республиканская общественная экологическая приемная. Обо всех нарушениях, связанных с незаконной добычей полезных ископаемых, несанкционированными свалками, ограничением доступа к водным объектам, сбросои загрязняющих веществ в водоемы и на почву, загрязнением атмосферного воздуха, можно сообщить в Министерство экологии и природных ресурсов РТ:

— по телефону (843) 267-68-67;
— по электронной почте eco.signal@tatar.ru;
— в интернет-приемную http://eco.tatarstan.ru/rus/priem.htm;
— по дополнительным каналам связи WhatsApp и Telegram на номер +79872169779;
— в системе «Народный контроль» в категории «Экология»;
— по мобильному приложению «Школьный эко-патруль».
 


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