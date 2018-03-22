Позиция Президента Татарстана: Все проблемные дома в РТ должны быть достроены

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Сегодня во время встречи с журналистами в формате брифинга в Доме Правительства РТ заместитель руководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова довела официальную позицию Рустама Минниханова относительно ситуации с обманутыми дольщиками.

«Все проблемные дома в РТ должны быть достроены», – процитировала представитель Казанского Кремля лидера республики.

На настоящий момент в Татарстане на контроле руководства республики находятся 33 проблемных дома, расположенных в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, Бавлах и Пестречинском районе. Число обманутых дольщиков превышает 4,2 тыс. человек.

«По поручению Рустама Минниханова ведется работа по привлечению инвесторов к достройке проблемных объектов. Сегодня в этом направлении работают три инвестора, идут переговоры о привлечении еще двух компаний. Среди тех, кто рассматривает возможность участия в достройке, компания из Ижевска», – сообщила Галимова.

Лучше всего дела обстоят в Бавлах, где готовность проблемного дома уже достигает 65 процентов, и в Пестречинском районе, где осталось только завершить внутреннюю отделку многоквартирных домов. Все эти объекты будут введены в эксплуатацию уже в этом году.

В Зеленодольском районе идут переговоры с потенциальным инвестором. Речь идет о благоустройстве территории и пусконаладочных работах на общую сумму чуть менее 19 млн рублей. Сдача также планируется в 2018 году.

В Набережных Челнах остались еще 639 семей, попавшихся в сети мошенников от строительства. Первый дом будет тоже сдан в 2018-м, остальные – по мере готовности. Но затягивать и здесь никто не планирует. Застройщик получил участок федеральной земли под застройку.

Хуже всего дела обстоят в Казани, так как объектов здесь много. Но и тут видны подвижки. «Есть продвижение по ЖК МЧС. В ходе переговоров Президента Татарстана с министром по чрезвычайным ситуациям РФ Владимиром Пучковым достигнута принципиальная договоренность в части предоставления федеральных земельных участков, принадлежащих МЧС, в распоряжение Татарстана. В высокой степени готовности находится одна из секций домов № 1 и № 5, работа продолжается по домам №№ 2, 3 и 4», – рассказала Лилия Галимова.

Дома сдаются, но наблюдается не очень приятная тенденция. Из тех бывших проблемных объектов недвижимости, что уже введены в эксплуатацию, сейчас заселены или ремонтируются лишь 14 процентов. Остальное жилье инвестиционное, отметила заместитель руководителя пресс-службы Президента РТ.

«Как известно, ранее существовал общий фонд и для дольщиков, и для вкладчиков в долевое строительство. Теперь дольщики в отдельной группе. Сейчас идет документальная работа по созданию республиканского фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков», – пояснила представитель Казанского Кремля.

Как только эта работа будет завершена, журналистов вновь соберут, чтобы с их помощью рассказать, какие задачи будут стоять перед фондом и как они будут решаться.