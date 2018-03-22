Генпрокурор Украины обвинил Россию в поставках оружия для террористов

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Россию в поставках оружия для терактов против руководства и населения страны, сообщает RT.
Об этом Луценко заявил на заседании регламентного комитета Верховной Рады, рассматривающего вопрос о привлечении к уголовной ответственности Надежды Савченко.
«Есть факты, доказывающие предоставление Россией оружия лицам, готовившим теракты против руководства Украины и населения Киева с целью свержения конституционного строя», — отметил генпрокурор.