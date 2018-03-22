На смену атомным часам придут ядерные часы

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Гульназ Ойкина). Физик из МГУ Евгений Ткаль считает возможным создание в будущем ядерных часов, сообщает портал N + 1.

Такой вывод ученый сделал на основании способности контролировать переходы между состояниями ядра тория-229 путем наложения на него различные граничные условия.

Полученный эффект могут применить в будущем для создания ядерных часов, точность которых превысит точность атомных.

В своих исследованиях Ткаль учел несколько типов граничных условий. Среди них: окружение атома диэлектриком (изолятором), вложенным в вакуум или заполняющим полость в объеме металла, помещение атома в тонкую диэлектрическую пленку, прикрепленную к поверхности полупроводника, и размещение атома в пустой металлической полости.

Для точного определения времени исследователи используют атомные часы. Ошибка в таких часах составляет в одну секунду за несколько миллионов лет.

Атомные часы также применяют для точного установления местоположения (системы GPS и ГЛОНАСС). К тому же, современное определение секунды тоже полагается на атомные часы.