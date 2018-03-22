Проезд легковых автомобилей по трассе М11 будет стоить 2 тыс. рублей

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Стоимость проезда легковых автомобилей по трассе М11 (Москва — Санкт-Петербург) составит около 2 тыс. рублей, пишут «Известия».

Сейчас на скоростной федеральной трассе М11 пока идет строительство: введены в эксплуатацию отдельные участки. По завершении работ исчерпавшая пропускную способность трасса М10 «Россия» будет дублером новой дороги.

Скоростную магистраль М11 введут в строй в этом году. Ее протяженность — 669 км, допустимая скорость — до 130 км/ч. Проезд по ней будет занимать не более 5,5 часов.