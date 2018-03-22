Госсовет РТ утвердил законопроект о «путинских» выплатах на первого ребенка

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Государственный Совет Татарстана на сегодняшнем заседании утвердил законопроект о «путинских» выплатах на первого ребенка. Проект Закона РТ «Об организации в Республике Татарстан назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» принят в первом и третьем чтениях.

Министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова отметила, что законопроект разработан в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» в части назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Полномочия федеральных органов власти по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка переданы органам государственной власти регионов, осуществляющим полномочия в сфере социальной защиты населения. Таковым является Минтруд.

В Татарстане функции и полномочия министерства в части реализации мер соцподдержки населения республики, предусмотренных законодательством РФ и РТ, осуществляются в основном находящейся в ведении Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ организацией в сфере социальной защиты населения, а именно – государственным казенным учреждением «Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)». Именно это учреждение назначает и выплачивает пособия гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием.

В связи с тем, что финансовое обеспечение реализации данных полномочий осуществляется за счет субвенций, предоставляемых бюджету РТ из федерального бюджета, принятие законопроекта не потребует выделения финансовых средств из бюджета республики.

Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.