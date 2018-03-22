За два месяца в Татарстане водители автобусов устроили 29 аварий

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Александр Елисеев). За 2 месяца этого года в Татарстане по вине водителей автобусов произошло 29 ДТП. Из-за этого различные травмы получили 48 человек. Проблему в сфере пассажирских перевозок главный госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов назвал «одной из наиболее острых». Об этом глава Госавтоинспекции республики сказал на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения.

По данным начальника УГИБДД МВД по РТ, в этом году было проведено 18 тысяч проверок в автобусных парках Татарстана. По их результатам было составлено шесть тысяч административных материалов, при этом 78 автобусов отправились на штрафстоянки.

«Однако ситуация на пассажирском транспорте остается тревожной. Рост количества аварий по вине водителей автобусов составил 70 процентов. Основной рост аварий по вине водителей автобусов зафиксирован в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске», – подчеркнул Ленар Габдурахманов.

Среди выявленных нарушений чаще всего встречаются технические неисправности у автобусов и нарушение прав водителей, а именно – сверхурочные работы. Кроме того, был зафиксирован факт использования поддельного водительского удостоверения.

«В Кайбицком районе, 11 марта, были обнаружены три школьных автобуса, которые хранились не в оборудованных гаражных помещениях, а во дворах частных домов водителей. Остается открытым вопрос о проведении предрейсовых медицинских и технических осмотров. Во время проведения республиканской новогодней елки и при открытии казанского цирка также были выявлены нарушения. 25 декабря было установлено, что из 72 автобусов 17 прибыли из районов Татарстана и имели технические неисправности. 16 марта из 50 проверенных автобусов, которые привезли детей на открытие казанского цирка, 19 имели неисправности. Отмечу, что большинство неисправностей касаются автобусов, осуществляющих разовую перевозку детей по заказу, на основании договора фрахтования», – отметил Ленар Габдурахманов.

Также главный государственный инспектор БДД по РТ обратился к главам исполнительных комитетов, чтобы те усилили контроль за автобусами и не выпускали их на рейс даже при наличии небольших неисправностей.