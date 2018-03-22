Все новости Татарстан Россия

Происшествия

За два месяца в Татарстане водители автобусов устроили 29 аварий

22 марта 2018, 17:24 , Фото: кадр из видео

За два месяца в Татарстане водители автобусов устроили 29 аварий Инспекторы ДПС провели 18 тысяч проверок в автобусных парках Татарстана, составлены 6 тысяч административных материалов.
ГИБДД: Причиной смертельного ДТП в Казани стало несоблюдение скоростного режима
Фото: в Казани иномарка свалила фонарный столб
В центре Петербурга иномарка сбила на тротуаре трех женщин
Свыше 30 татарстанцев погибли в июне в ДТП
В Хабаровском крае задержан убийца сотрудников ГИБДД

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Александр Елисеев). За 2 месяца этого года в Татарстане по вине водителей автобусов произошло 29 ДТП. Из-за этого различные травмы получили 48 человек. Проблему в сфере пассажирских перевозок главный госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов назвал «одной из наиболее острых». Об этом глава Госавтоинспекции республики сказал на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ð—Ð° Ð´Ð²Ð° Ð¼ÐµÑÑÑ†Ð° Ð½Ð° Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð°Ñ… Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð³Ð¸Ð±Ð»Ð¸ 42 Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°

По данным начальника УГИБДД МВД по РТ, в этом году было проведено 18 тысяч проверок в автобусных парках Татарстана. По их результатам было составлено  шесть тысяч административных материалов, при этом 78 автобусов отправились на штрафстоянки.

«Однако ситуация на пассажирском транспорте остается тревожной. Рост количества аварий по вине водителей автобусов составил 70 процентов. Основной рост аварий по вине водителей автобусов зафиксирован в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске», – подчеркнул Ленар Габдурахманов.

Ð’ ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸ Ð¸Ð½ÑÐ¿ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ñ‹ Ð”ÐŸÐ¡ ÑƒÑÑ‚Ñ€Ð¾Ð¸Ð»Ð¸ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð²Ñƒ Ð½Ð° Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð±ÑƒÑÑ‹

Среди выявленных нарушений чаще всего встречаются технические неисправности у автобусов и нарушение прав водителей, а именно – сверхурочные работы. Кроме того, был зафиксирован факт использования поддельного водительского удостоверения.

«В Кайбицком районе, 11 марта, были обнаружены три школьных автобуса, которые хранились не в оборудованных гаражных помещениях, а во дворах частных домов водителей. Остается открытым вопрос о проведении предрейсовых медицинских и технических осмотров. Во время проведения республиканской новогодней елки и при открытии казанского цирка также были выявлены нарушения. 25 декабря было установлено, что из 72 автобусов 17 прибыли из районов Татарстана и имели технические неисправности. 16 марта из 50 проверенных автобусов, которые привезли детей на открытие казанского цирка, 19 имели неисправности. Отмечу, что большинство неисправностей касаются автобусов, осуществляющих разовую перевозку детей по заказу, на основании договора фрахтования», – отметил Ленар Габдурахманов.

Также главный государственный инспектор БДД по РТ обратился к главам исполнительных комитетов, чтобы те усилили контроль за автобусами и не выпускали их на рейс даже при наличии небольших неисправностей.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter