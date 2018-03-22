В Татарстане за год обустроят 28 парков и 16 набережных

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в этом году будет обустроено 60 территорий общественных пространств, в том числе 28 парков, 16 набережных и пляжей, семь улиц, три бульвара, а также одна площадь. Об этом сообщил сегодня на 36-м заседании Госсовета РТ Премьер-министр РТ Алексей Песошин, выступая с отчетом о деятельности органов исполнительной власти республики за 2017 год.

«Прошлый год был объявлен Годом экологии и общественных пространств. Было обустроено 68 общественных пространств во всех муниципальных образованиях Татарстана», – отметил глава Правительства РТ.