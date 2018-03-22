В Татарстане построят 86 универсальных спортивных площадок и 16 лыжных баз

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На этот год в Татарстане запланировано строительство 86 универсальных спортивных площадок, 16 лыжных баз, а также восьми бассейнов и шести спортивных залов в районных центрах, где такие объекты ранее отсутствовали. Об этом сообщил сегодня на 36-м заседании Госсовета РТ Премьер-министр РТ Алексей Песошин, выступая с отчетом о деятельности органов исполнительной власти республики за 2017 год.

В прошлом году построено 100 универсальных спортивных площадок, 20 хоккейных коробок и 11 блочных модульных лыжных баз, рассказал глава Правительства РТ.

По его словам, в РТ регулярно занимаются физической культурой и спортом более 43 процентов населения.