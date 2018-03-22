В Казани выбрали «Мисс и Мистера Правосудия-2018»

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В Молодежном центре «Ак Барс» 21 марта в рамках студенческого фестиваля «Созвездие Российского государственного университета правосудия-2018» состоялся ежегодный конкурс «Мисс и Мистер Правосудия-2018», сообщается на сайте Верховного суда РТ.
Конкурс собрал участников из 11 городов России. Студенты подготовили яркую красочную программу.
В зрительном зале присутствовали ректор Российского государственного университета правосудия Валентин Ершов, Председатель Верховного Суда РТ Ильгиз Гилазов, его заместитель Марат Хайруллин.
Также в качестве гостей присутствовали директор Казанского филиала Российского государственного университета правосудия Рамиль Шарифуллин, представители министерств и ведомств, председатели районных и городских судов.