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Общество

Во Франции объявлен «черный четверг» массовых забастовок

22 марта 2018, 15:58

Уже отменено 75 процентов железнодорожных и 30 процентов авиационных рейсов.

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Во Франции объявлен «черный четверг» массовых забастовок и митингов, сообщает ТАСС.  

Мероприятия проводятся по призыву основных профсоюзов в знак протеста против запланированных правительством страны экономических и социальных реформ. Профсоюзы считают, что в результате реформ пострадают права трудящихся.  

Основные акции протеста проводят французские железнодорожники. Они недовольны намерением правительства отменить их ранний выход на пенсию и ее высокий уровень. Уже отменено около 75 процентов железнодорожных рейсов.  

С 3 апреля забастовка железнодорожников станет возобновляемой: три месяца подряд они будут бастовать по два дня через каждые три дня.  

В «черном четверге» намерены участвовать и авиадиспетчеры аэропортов Руасси — Шарль де Голль, Орли и Бове. Это приведет во Франции к отмене не менее 30 процентов авиарейсов. К ним присоединяются и сотрудники образовательных учреждений: в ряде лицеев и школ не будут проводить занятия все учителя. Закроются многие детские сады и ясли.  

«Черный четверг» станет серьезным испытанием для Правительства Франции, «проверкой, способно ли оно урегулировать крупные социальные протесты и осуществить в такой ситуации намеченные реформы», комментируют французские СМИ. 

 


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