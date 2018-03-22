(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Во Франции объявлен «черный четверг» массовых забастовок и митингов, сообщает ТАСС.

Мероприятия проводятся по призыву основных профсоюзов в знак протеста против запланированных правительством страны экономических и социальных реформ. Профсоюзы считают, что в результате реформ пострадают права трудящихся.

Основные акции протеста проводят французские железнодорожники. Они недовольны намерением правительства отменить их ранний выход на пенсию и ее высокий уровень. Уже отменено около 75 процентов железнодорожных рейсов.

С 3 апреля забастовка железнодорожников станет возобновляемой: три месяца подряд они будут бастовать по два дня через каждые три дня.

В «черном четверге» намерены участвовать и авиадиспетчеры аэропортов Руасси — Шарль де Голль, Орли и Бове. Это приведет во Франции к отмене не менее 30 процентов авиарейсов. К ним присоединяются и сотрудники образовательных учреждений: в ряде лицеев и школ не будут проводить занятия все учителя. Закроются многие детские сады и ясли.

«Черный четверг» станет серьезным испытанием для Правительства Франции, «проверкой, способно ли оно урегулировать крупные социальные протесты и осуществить в такой ситуации намеченные реформы», комментируют французские СМИ.