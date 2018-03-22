ОНФ в Татарстане провел состязания по дартсу для детей с ограниченными возможностями

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане провели спортивные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья — состязания по дартсу, шашкам и настольному теннису. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

В играх участвовало 56 воспитанников реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко». По словам члена регионального штаба ОНФ Асхата Галеева, спортивный азарт и воля к победе сплотили детей.

Организация игр дарит детям новые впечатления и развивает навыки социального взаимодействия, отметил Галеев.

В апреле этого года одна из школ Набережных Челнов при участии активистов ОНФ планирует провести муниципальный этап соревнований по армреслингу, в котором примут участие инвалиды и воспитанники коррекционных школ.