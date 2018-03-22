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Начальник ОВО Челнов рассказал родственникам сотрудников о социальных гарантиях

22 марта 2018, 15:55

Начальник ОВО Челнов рассказал родственникам сотрудников о социальных гарантиях Встреча с семьями росгвардейцев и женским составом подразделения состоялась в канун Дня Росгвардии.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В канун Дня Росгвардии начальник ОВО Набережных Челнов Фанис Баязитов встретился с семьями сотрудников и женским составом подразделения.

Сперва глава ведомства рассказал собравшимся об оперативной обстановке в городе и разъяснил, как вести себя с телефонными мошенниками. Затем речь пошла о перечне социальных гарантий сотрудникам Росгвардии и членам их семей.

В конце выступления он ответил на вопросы гостей. Собравшиеся интересовались перспективами получения жилья, правилами оформления санаторно-курортных путевок, направления детей в оздоровительные лагеря, возможностями обучения мужей в ВУЗах ведомства, а также лечением по программе обязательного медицинского страхования.

В конце встречи руководитель ОВО поздравил всех с наступающим Днем Росгвардии.


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