В Татарстане планируется отремонтировать 120 учреждений здравоохранения

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в этом году планируется отремонтировать 120 учреждений здравоохранения. Об этом сообщил сегодня на 36-м заседании Госсовета РТ Премьер-министр РТ Алексей Песошин, выступая с отчетом о деятельности органов исполнительной власти республики за 2017 год.

«В прошлом году, учитывая текущие потребности населения и материально-техническое состояние первичного звена нашего здравоохранения, начаты беспрецедентные работы по приведению в течение двух лет в надлежащее состояние амбулаторно-поликлинических учреждений на сумму почти 7,5 млрд рублей», – рассказал глава Правительства Татарстана.

В прошлом году завершены работы на 74 объектах в четырех городах республики. Построено 44 фельдшерско-акушерских пункта, шесть врачебных амбулаторий.