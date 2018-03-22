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В ИА «Татар-информ» расскажут о Всемирном дне борьбы с туберкулезом

22 марта 2018, 15:30

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Завтра, 23 марта, в 12.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

В мероприятии примут участие главный врач Республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера Алексей Алексеев, заместитель главного врача, главный детский специалист-фтизиатр Рамзия Фатыхова, начальник отдела санитарной охраны территории (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ) Луиза Борисова.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции.
Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru. 


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