Союзники по НАТО предложили Британии помощь в расследовании дела Скрипаля

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Союзники по НАТО предложили свое содействие и поддержку в расследовании происшествия в британском Солсбери, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Столтенберга, союзники по НАТО единогласно осуждают атаку в Солсбери. Они предложили свою поддержку в расследовании этого дела, заявил генсек альянса.

В британском городе Солсбери в начале марта были отравлены обвиненный в шпионаже экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания утверждает, что к их отравлению причастна Россия.