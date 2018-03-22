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Политика

Союзники по НАТО предложили Британии помощь в расследовании дела Скрипаля

22 марта 2018, 23:10

В британском Солсбери в начале марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Союзники по НАТО предложили свое содействие и поддержку в расследовании происшествия в британском Солсбери, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Столтенберга, союзники по НАТО единогласно осуждают атаку в Солсбери. Они предложили свою поддержку в расследовании этого дела, заявил генсек альянса.

В британском городе Солсбери в начале марта были отравлены обвиненный в шпионаже экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания утверждает, что к их отравлению причастна Россия.

 


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