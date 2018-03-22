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В Татарстане отремонтируют около тысячи многоквартирных домов на 6,1 млрд рублей

22 марта 2018, 16:50

Ранее в республике капитально отремонтировали многоквартирные дома на 4,7 млрд. рублей.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в программу капремонта этого года включены 995 многоквартирных домов на сумму 6,1 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня на 36-м заседании Госсовета РТ Премьер-министр РТ Алексей Песошин, выступая с отчетом о деятельности органов исполнительной власти республики за 2017 год.

По программе капремонта отремонтировано около тысячи многоквартирных домов общей площадью 6,2 млн кв. м. Объем финансирования составил 4,7 млрд. рублей, рассказал глава Правительства республики.

Он также отметил, что завершена программа ликвидации аварийного жилья. Построено 316 многоквартирных домов на 9 тыс. 815 квартир для расселения 8 тыс. 139 аварийных жилых помещений, в которых проживало более 20,5 тыс. граждан. 


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