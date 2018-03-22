За два месяца на дорогах Татарстана погибли 42 человека

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Александр Елисеев). За два месяца этого года на дорогах Татарстана произошло 583 ДТП, в которых погибли 42 человека. Чтобы обеспечить безопасность на дорогах, по словам главного госавтоинспектора РТ Ленара Габдурахманова, необходимо установить 90 километров ограждений. Об этом глава Госавтоинспекции республики сказал на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения.

«В Лениногорском районе выросло количество погибших на дорогах. В Азнакаевском, Нурлатском, Тукаевском и Чистопольском районах превышены все показатели. Основные виды аварий – столкновения и наезды на пешеходов. Наиболее тяжкие последствия – после аварий, связанных с выездом на полосу встречного движения», – заявил Ленар Габдурахманов.

«Рост количества погибших в ДТП – Лениногорск и Нижнекамск. Объяснения не принимаются. Необходимо проверить, выполнили ли они наши указания, которые были даны еще в прошлом году. Возможно, эти районы не исполняют указания. Если эти районы не выполняют наши предложения, вопрос будет к вам, уважаемые члены комиссии. Ничего личного», – подчеркнул заместитель председателя комиссии, заместитель Премьер-министра РТ Шамиль Гафаров.

Тем не менее, по словам начальника ГИБДД, почти на половину удалось снизить количество выездов на полосу встречного движения. Связано это, в том числе, и с инженерными решениями, такими как установка шумовых полос и разделительных ограждений. В этом году в республике будут установлены 15 километров ограждений.

«Необходимо увеличить количество разделительных ограждений с учетом аварийности – это порядка 90 киллометров», – подчеркнул главный госавтоинспектор.

За 2 месяца водители 210 раз наезжали на пешеходов – десять человек погибли. В Татарстане свыше шести тысяч пешеходных переходов, порядка 20 процентов из них имеют недостатки, а 200 и вовсе не соответствуют требованиям.

«Как показывают выездные комиссии, в сельской местности на пешеходных переходах возле школ вовсе отсутствуют меры безопасности. Это часто можно встретить в Апастовском, Дрожжановском, Тетюшском и Кайбицком районах», – подчеркнул Ленар Габдурахманов.

В этом году будут обустроены 99 пешеходных переходов.