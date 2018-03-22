Строительство мусоросжигательного завода в Татарстане обсудят с общественниками

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Предстоящее строительство мусоросжигательного завода в Татарстане сегодня стало одной из тем общения с журналистами в Доме Правительства РТ, которое прошло в новом формате.

Новый заместитель руководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что теперь по четвергам она будет встречаться с представителями СМИ РТ «для донесения позиции руководства республики по ключевым вопросам».

«По поручению Президента Татарстана сегодня в Казанском Кремле состоялось рабочее совещание с участием представителей Министерства экологии и природных ресурсов республики и генеральных директоров компаний-застройщиков – "РТ-Инвест" и ОАО "Объединенные машиностроительные заводы"», – сообщила Галимова.

Сейчас перерабатываться могут около 50 – 60 процентов от общего объема отходов. Остальное подлежит утилизации. Открытые полигоны несут огромную опасность, что доказала недавняя ситуация в Волоколамске, где пострадали дети.

Выход руководство республики видит только в строительстве высокотехнологичных мусоросжигательных заводов, пояснила представитель Казанского Кремля. Согласно «мусорной реформе», в России взят курс на так называемое «нулевое захоронение отходов». На первом этапе в РФ будут построены пять мусоросжигательных заводов: четыре – в Московской области и один в Татарстане.

«В настоящее время под строительство мусоросжигательного завода рассматривается участок в Зеленодольском районе недалеко от поселка Осиново, уже находящийся в собственности одной из дочерних структур компании-инвестора. Идет работа по переводу этой земли из статуса земли сельхозназначения в промышленную», - сообщила представитель Казанского Кремля.

«Позиция руководства республики сводится к одному: проект должен быть абсолютно безопасен как для экологии, так и для татарстанцев», – подчеркнула Лилия Галимова. По ее словам, инвесторы выбрали технологию «атмосферного сжигания», по которой работают 80 процентов подобных заводов в мире.

Сама процедура поставки материала для работы завода,будет состоять из трех этапов: повсеместной организации в РТ раздельного сбора мусора, определения регионального оператора по сортировке отходов и, собственно, термической переработки оставшегося мусора предприятием.

Учет мнения общественности будет обязательной составляющей на каждом этапе проектирования мусоросжигательного завода. В июне месяце состоятся общественные слушания, на которые будут приглашены активисты.

«Окончательное решение о допустимости реализации проекта по критериям экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности может быть принято только после двух положительных заключений государственной экологической экспертизы как на технологию сжигания отходов, так и на проектную документацию по строительству завода», – подчеркнула официальный представитель Казанского Кремля.

Сейчас идет процедура сбора всех необходимых документов. При условии успешного прохождения всех этапов согласования в октябре 2018 года может быть начато строительство завода. Завершение работ в таком случае состоится не ранее 2022 года.

Особо подчеркивается, что по уровню экологической безопасности новый завод будет относиться к предприятиям последнего поколения. При оснащении предприятия планируется использовать оборудование швейцарско-японской компании Hitachi, которая уже оснащала подобные заводы в Швейцарии, Великобритании, Италии, Германии и других странах.

Сами же производители оборудования будут после сдачи объекта постоянно контролировать качество и правильность работы предприятия. «Компания сообщила, что берет на себя финансовые гарантии соответствия систем газоочистки лучшим зарубежным технологиям», – пояснила Галимова.

Более того, система безопасности самого завода соответствующего поколения устроена так, что автоматически останавливает работу предприятия в случае малейшего сбоя или нарушения технологии. При этом его перезапуск требует больших денежных вложений. «Инвестор сам заинтересован в том, чтобы постоянно следить за надежностью работы предприятии и своевременным обновлением фильтров», – добавила представитель Казанского Кремля.

«Важно, чтобы завод не просто решал вопрос утилизации большого количества отходов, но и был безопасен для населения», – сформулировала замруководителя пресс-службы Президента РТ позицию руководства республики. Это значит, что превышений допустимых значений по любым из параметров в границах санитарной зоны предприятия не будет.

А чтобы представители общественности и СМИ убедились в безопасности работы такого комплекса, инвестор планирует тур на точно такое же, но уже работающее предприятие в Германии или Швейцарии.