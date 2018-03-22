Россия и Куба намерены отменить визы для взаимных поездок граждан до 90 дней

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Правительство РФ планирует подписать соглашение с Кубой об условиях отказа от виз при взаимных поездках граждан. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, гражданам России и Кубы не нужно будет оформлять визы, если они будут находиться в поездке не более 90 дней.

К опубликованному документу прилагается проект межправительственного соглашения. В нем указано, что граждане России и Кубы, являющиеся владельцами действительных паспортов, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории страны без виз до 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней.

Если гражданин намерен проживать на территории страны более 90 дней, он должен будет получить визу.