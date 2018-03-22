Увеличение НДФЛ до 15 процентов не приведет к уклонению от уплаты налогов

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Если подоходный налог (НДФЛ) увеличится до 15 процентов, это не приведет к глобальному уклонению от уплаты налогов, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Об этом сообщает ТАСС.

Свое мнение вице-премьер высказал во время встречи со студентами Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. «Число 13 — не фетиш, оно ничем не отличается от 14 и 15», — отметил Дворкович, добавив, что не видит ничего страшного в дополнительных двух процентах, которые можно пустить, например, на развитие здравоохранения.

В то же время, налоги не должны быть избыточными и не должны создавать мотивацию для уклонения от них, подчеркнул Аркадий Дворкович.