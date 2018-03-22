Татарская красавица завоевала два титула на конкурсе красоты в Ташкенте

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Представительница Татарстана Кристина Каримова победила сразу в двух номинациях на прошедшем в Ташкенте Международном конкурсе красоты Miss Union fashion 2018, сообщает Представительство Татарстана в Узбекистане.

Конкурс среди стран Азии, Африки и Европы прошел 20 марта в галерее моды «Заркайнар». Главным девизом конкурса стал слоган: «Красота спасет мир». В состав жюри вошли известные люди и именитые дизайнеры из Казахстана, Узбекистана, Грузии, Турции и других стран.

Конкурс начался с парад-алле участниц с флагами своих стран, сразу же после этого прошел творческий конкурс, где девушки показали танцевальное и музыкальное искусство. Далее конкурсантки сразились в еще одном конкурсе – интеллектуальном, а затем провели дефиле с участием Айдархана Калиева – ведущего дизайнера из Казахстана. Гран-при конкурса завоевала представительница Казахстана Жания Сайитджапар.

Одновременно проходило онлайн-голосование в социальных сетях, где выбор оказался в пользу Кристины Керимовой, представлявшей Республику Татарстан и татарскую диаспору Ташкента. Помимо титула Miss Online, Кристина стала также Miss Photomodel.

27-летняя Кристина Каримова рассказала о себе, что она жизнерадостная девушка, любит красоту, общение и спорт. Самая большая ее страсть – кулинария. Кристина всегда ищет новые рецепты блюд, в том числе и татарские. А работает девушка менеджером по продажам в сети крупного спортивного комплекса.