Рафис Хабибуллин впервые выступил перед депутатами ГС РТ с отчетом о деятельности системы МЧС

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Начальник Главного управления МЧС России по РТ – министр по делам ГО и ЧС Татарстана Рафис Хабибуллин сегодня впервые выступил перед депутатским корпусом с отчетом по итогам деятельности системы МЧС.

«Последние годы в своей деятельности мы ориентировались исключительно на решение вопросов повышения защищенности наших граждан, а также поддержание в готовности оперативных подразделений на приемлемом уровне», – сказал он. Докладчик сообщил, что по состоянию на 1 января 2018 года все населенные пункты республики и 100 процентов населения прикрыты подразделениями пожарной охраны.

Также, по его словам, уделялось внимание развитию нормативно-правовой базы, внедрению современных образцов техники, вооружения и передовых технологий тушения пожаров, профессиональной подготовке личного состава.

Хабибуллин отметил, что в республике сформирована нормативная правовая база, обеспечивающая в полном объеме реализацию возложенных на спасателей полномочий.

Министр проинформировал парламентариев о том, что в 2017 году было зарегистрировано 3202 пожара, на которых погиб 141 человек. Спасены более 4 тыс. человек, в том числе 367 – на пожарах. Количество пожаров по сравнению с 2010 годом сократилось на 12 процентов (с 3622 до 3202), гибель людей на них уменьшилась на 48 процентов (с 271 до 141), уточнил он.

«В течение последних семи лет не допущено лесных и природных пожаров на территории республики. Это стало следствием скоординированных действий органов исполнительной власти, местного самоуправления, организаций и предприятий», – добавил министр.