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Между Россией и Сент-Винсентом и Гренадинами установлен безвизовый режим

22 марта 2018, 16:32

Распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Граждане РФ и Сент-Винсента и Гренадин освобождены от визовых формальностей при взаимных поездках. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Проект был подготовлен МИД России, 20 марта распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Сент-Винсент и Гренадины — независимое государство в Карибском море, население которого составляет немногим более 100 тыс. человек.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что со 2 декабря отменен визовый режим между Россией и Лаосом.


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