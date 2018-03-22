Между Россией и Сент-Винсентом и Гренадинами установлен безвизовый режим

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Граждане РФ и Сент-Винсента и Гренадин освобождены от визовых формальностей при взаимных поездках. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Проект был подготовлен МИД России, 20 марта распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Сент-Винсент и Гренадины — независимое государство в Карибском море, население которого составляет немногим более 100 тыс. человек.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что со 2 декабря отменен визовый режим между Россией и Лаосом.