Под руководством Сладковского оркестр им. Светланова исполнит концерты Рахманинова в Москве

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). 1 и 2 апреля в Концертном зале им. Чайковского Московской филармонии будет представлена программа, объединившая все фортепианные концерты Сергея Рахманинова, в исполнении известного российского пианиста Дениса Мацуева и Госоркестра России имени Е. Ф. Светланова. В качестве приглашенного дирижера выступит художественный руководитель Симфонического оркестра Татарстана Александр Сладковский. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе Московской филармонии особо подчеркнули, что Мацуев на сегодняшний день является одним из наиболее авторитетных в мире исполнителей фортепианных произведений Рахманинова. Концерты пройдут в рамках проекта «Рахманиновские дни», приуроченного к 145-летию со дня рождения композитора. Прямая трансляция будет организована на сайте Московской филармонии.