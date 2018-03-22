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Культура

Под руководством Сладковского оркестр им. Светланова исполнит концерты Рахманинова в Москве

22 марта 2018, 18:48

В Московской филармонии солистом двух концертных вечеров выступит Денис Мацуев.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). 1 и 2 апреля в Концертном зале им. Чайковского Московской филармонии будет представлена программа, объединившая все фортепианные концерты Сергея Рахманинова, в исполнении известного российского пианиста Дениса Мацуева и Госоркестра России имени Е. Ф. Светланова. В качестве приглашенного дирижера выступит художественный руководитель Симфонического оркестра Татарстана Александр Сладковский. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе Московской филармонии особо подчеркнули, что Мацуев на сегодняшний день является одним из наиболее авторитетных в мире исполнителей фортепианных произведений Рахманинова. Концерты пройдут в рамках проекта «Рахманиновские дни», приуроченного к 145-летию со дня рождения композитора. Прямая трансляция будет организована на сайте Московской филармонии.


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