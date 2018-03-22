Татаро-башкирская община Бухары отметила Навруз в Узбекистане

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Татаро-башкирская община Бухары 20 марта отпраздновала Навруз, сообщает Татаро-башкирский национально-культурный центр Бухарской области.

Народные гуляния состоялись на площади городского комплекса «Древняя и вечная Бухара». В них приняли участие культурные центры, общественные организации, творческие коллективы, учащиеся общеобразовательных и музыкальных школ города и области.

В рамках праздника была подготовлена выставка о культуре и традициях татар и башкир. Праздничный стол украсили блюда татарской и башкирской кухни и неизменный атрибут Навруза – проросшая пшеница, из которой готовится сумаляк.

Среди посетителей праздника оказались и туристы из Германии. Они с интересом пробовали чак-чак. Другие гости участвовали в народных татаро-башкирских играх и забавах. Учащиеся школы №30 города Бухары, которые на протяжении многих лет являются активистами культурного центра, выступили на празднике с творческими номерами.

Руководство региона также посетило праздник. Хоким Бухарской области Уктам Барноев лично пообщался с членами и активистами центра и поздравил с Наврузом.