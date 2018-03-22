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Песков: Над проблемой полигона «Ядрово» ведется работа

22 марта 2018, 15:08

Власти находятся на постоянной связи с руководством Москвы и Московской области.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В Кремле обсуждают различные варианты решения проблемы мусорного полигона «Ядрово» под Волоколамском, сообщает РБК.

«Администрация находится на постоянной связи с руководством регионов – соответственно Москвы и Московской области, а также с правительством. Обсуждаются различные варианты решения проблемы», – рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за выброса свалочного газа на полигоне «Ядрово» госпитализированы четверо детей.


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