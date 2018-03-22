Песков: Над проблемой полигона «Ядрово» ведется работа

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В Кремле обсуждают различные варианты решения проблемы мусорного полигона «Ядрово» под Волоколамском, сообщает РБК.
«Администрация находится на постоянной связи с руководством регионов – соответственно Москвы и Московской области, а также с правительством. Обсуждаются различные варианты решения проблемы», – рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за выброса свалочного газа на полигоне «Ядрово» госпитализированы четверо детей.