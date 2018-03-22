Благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой отметит свое 15-летие

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Фонд имени Анжелы Вавиловой 23 марта отметит свое 15-летие. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель правления фонда Владимир Вавилов.

«15 лет! Много это или мало? Мы впервые в России построили хоспис с детским и взрослым отделениями. Мы за это время помогли 1698 деткам и 1132 взрослым. За 15 лет 463 млн рублей было нами привлечено. Деятельность фонда проверяет всегда Минюст РТ, и ни одного нарушения не было обнаружено», – подчеркнул спикер.

«Наш хоспис признан одним из лучших в Европе. Если за 15 лет мы достигли таких успехов, это чего-нибудь да значит. Но, пожалуй, самое важное, чего мы добились за эти годы, – это признание важности и необходимости института хосписов в стране», – отметил Вавилов.





Фонд имени Анжелы Вавиловой был создан в марте 2003 года Владимиром и Мариной Вавиловыми в память об их скончавшейся от онкологического заболевания пятилетней дочери Анжеле.



Сегодня фонд собирает средства и организовывает строительство второго хосписа в Татарстане на 80 коек. В результате в Казани должно появиться взрослое паллиативное отделение для онкобольных и пациентов с другими тяжелыми заболеваниями, а также так называемое отделение доживания для пациентов, нуждающихся в социальной и паллиативной медицинской помощи. Детское отделение планируется расширить до 40 мест.

Казанский хоспис на сегодняшний день имеет 35 коек – 17 для детей и 18 для пациентов старше 18 лет. Еще 150 пациентов получают паллиативную помощь на дому силами трех бригад выездной хосписной службы.