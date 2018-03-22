(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В России стартовал проект «Вектор "Детство-2018"», направленный на поддержку семьи, детства, отцовства и материнства. Об этом сообщается на сайте проекта.



Заявки принимаются до 1 апреля по следующим направлениям: поддержка приемных семей, поддержка многодетных семей, поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, поддержка детей-инвалидов.



Также жюри рассмотрит заявки по направлениям: поддержка детей с редкими заболеваниями, поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержка молодых семей, помощь детям и подросткам с девиантным поведением, поддержка талантливых детей, профилактика отказов от новорожденных.

Участники будут состязаться в номинациях: «Лучший проект года», «Десять лучших региональных проектов» (по одной в каждой номинации) и «Топ-100» – рейтинг региональных проектов.



Поступившие заявки будут оценивать эксперты и специалисты в соответствующих областях. Конкурс проходит под эгидой уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.



Награждение состоится в Москве 28 – 30 мая.