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Экономика и финансы, Общество

В Татарстане появится платная автомагистраль Алексеевское – Альметьевск

22 марта 2018, 16:47

Дорога пройдет по территории Кичуйского и Кичучатовского сельских поселений.

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В Татарстане начинают разрабатывать документацию по планировке территории платной автомагистрали Алексеевское – Альметьевск. Соответствующее постановление за подписью руководителя исполкома Альметьевского района Марата Гирфанова опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Проект должен быть выполнен «в целях обеспечения устойчивого развития территории». Акционерному обществу «Автострад» рекомендовано подготовить документацию за счет собственных средств.

Автомагистраль пройдет по территории Кичуйского и Кичучатовского сельских поселений.

Ответственным за реализацию проекта назначен заместитель руководителя исполкома района по строительству Айрат Мухаметзянов.

 


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