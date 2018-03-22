«КАМАЗ» поколения К5 выведут на рынок посредством ресурсных центров

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Торгово-финансовая компания «КАМАЗ» продолжила открывать ресурсные центры во всей России. Посредством их на рынок в будущем выведут автомобили «КАМАЗ» поколения К5, сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

Ресурсные центры предназначены для облегчения управления каналами продаж. За ними закреплены заводы-изготовители и дилеры, отмечает генеральный директор ТФК «КАМАЗ» Андрей Игнатьев.

«Дилер занимается продажами и не может сегодня позволить себе иметь порядка 300 – 400 единиц разной техники, а вот база РЦ позволяет представлять всё, что касается автомобильного бизнеса: всю гамму, все виды прицепной техники, спецнадстроек», — рассказал он.

На базе РЦ предполагается проводить Дни клиента, Дни открытых дверей, тест-драйвы и презентации. Персонал также будет проходить обучение в ресурсных центрах: по словам Игнатьева, необходима очень высокая квалификация.

Предполагается, что в будущем ресурсные центры будут также поддерживать приложения или онлайн-системы по записи и мониторингу автомобиля.