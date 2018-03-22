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КАМАЗ планирует приобрести новое оборудование для изготовления металлических трубок

22 марта 2018, 14:48

Станок с ЧПУ будет работать быстрее и производить операцию гибки с большей точностью.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). КАМАЗ в рамках развития производства собирается приобрести новое оборудование с ЧПУ. Его получит участок изготовления металлических трубок цеха оригинальных деталей, сообщает пресс-служба автогиганта.

Здесь производятся различные модификации трубок для рулевого управления, системы охлаждения и тормозной системы. Однако оборудование, которому уже много лет, зачастую не позволяет избежать дефектов.

Новый трубогибочный станок с ЧПУ будет работать быстрее и производить операцию гибки с большей точностью. Кроме того, он позволит сократить время подготовки к производству новых деталей.

Агрегат изготавливается по заказу автомобильного завода КАМАЗа. Позднее планируется приобрести станки для зачистки и обжимки трубок. 


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