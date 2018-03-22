КАМАЗ планирует приобрести новое оборудование для изготовления металлических трубок

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). КАМАЗ в рамках развития производства собирается приобрести новое оборудование с ЧПУ. Его получит участок изготовления металлических трубок цеха оригинальных деталей, сообщает пресс-служба автогиганта.

Здесь производятся различные модификации трубок для рулевого управления, системы охлаждения и тормозной системы. Однако оборудование, которому уже много лет, зачастую не позволяет избежать дефектов.

Новый трубогибочный станок с ЧПУ будет работать быстрее и производить операцию гибки с большей точностью. Кроме того, он позволит сократить время подготовки к производству новых деталей.

Агрегат изготавливается по заказу автомобильного завода КАМАЗа. Позднее планируется приобрести станки для зачистки и обжимки трубок.