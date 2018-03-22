В Татарстане согласие на строительство примыканий к автодорогам будут выдавать за 30 дней

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Для получения согласия владельца автодороги на строительство, реконструкцию и ремонт пересечений и примыканий к ней отводится тридцатидневный срок. Соответствующий законопроект был поддержан сегодня депутатами на 36-м заседании Государственного Совета РТ V созыва.

Ранее на законодательном уровне сроки получения разрешения оговорены не были, и это сдерживало ремонтные и строительные работы.

По законопроекту, согласие владельца автомобильной дороги или мотивированный отказ должны быть даны в письменной форме.

Речь идет о законопроекте, касающемся изменений в статьи республиканского закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории РТ».