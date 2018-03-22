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В Татарстане согласие на строительство примыканий к автодорогам будут выдавать за 30 дней

22 марта 2018, 14:54 , Фото: http://president.tatar.ru

В Татарстане согласие на строительство примыканий к автодорогам будут выдавать за 30 дней Ранее законодательно сроки на получение согласия владельца дороги оговорены не были.

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Для получения согласия владельца автодороги на строительство, реконструкцию и ремонт пересечений и примыканий к ней отводится тридцатидневный срок. Соответствующий законопроект был поддержан сегодня депутатами на 36-м заседании Государственного Совета РТ V созыва.

Ранее на законодательном уровне сроки получения разрешения оговорены не были, и это сдерживало ремонтные и строительные работы.

По законопроекту, согласие владельца автомобильной дороги или мотивированный отказ должны быть даны в письменной форме.

Речь идет о законопроекте, касающемся изменений в статьи республиканского закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории РТ».


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