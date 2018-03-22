На Ямале двое детей в больнице из-за сорвавшегося с крыши школы снега

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В Ямало-Ненецком автономном округе двое детей госпитализированы из-за снега, обрушившегося им на головы с крыши музыкальной школы, сообщает РИА Новости.

Инцидент случился вчера в селе Мужи Шурышкарского района. Пласт снега сорвался с крыши в момент, когда дети вышли из учебного учреждения на крыльцо.

В результате оба пострадавших доставлены в больницу с сотрясением мозга и многочисленными ссадинами.

По данным агентства, следователи организовали проверку по факту случившегося.