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На Ямале двое детей в больнице из-за сорвавшегося с крыши школы снега

22 марта 2018, 14:37

Инцидент случился вчера в селе Мужи Шурышкарского района.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В Ямало-Ненецком автономном округе двое детей госпитализированы из-за снега, обрушившегося им на головы с крыши музыкальной школы, сообщает РИА Новости.

Инцидент случился вчера в селе Мужи Шурышкарского района. Пласт снега сорвался с крыши в момент, когда дети вышли из учебного учреждения на крыльцо.

В результате оба пострадавших доставлены в больницу с сотрясением мозга и многочисленными ссадинами.

По данным агентства, следователи организовали проверку по факту случившегося.


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